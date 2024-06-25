Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la telefonda görüştü

Bugün Çek mevkidaşı Jan Lipavski ile Ankara'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Öte yandan Fidan, Polonyalı ve Romanyalı mevkidaşlarıyla üçlü bir toplantıya katılmak üzere yarın Varşova'ya gidecek.



Türk diplomatik kaynaklarına göre, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü İşbirliği Süreci dışişleri bakanları toplantısında, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.



Toplantıda NATO'nun çevresindeki mevcut güvenlik sorunları ele alınacak ve üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tartışılacak.



Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının da masaya yatırılması bekleniyor.



Fidan'ın Ankara'nın NATO Washington zirvesinden öncelikli beklentilerini "müttefiklik ruhu" bağlamında vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylemişti.

Fidan, "Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, böyle bir risk var" dedi ve Netanyahu hükümetinin, Hamas'ı bahane ederek Filistin işgalini meşrulaştırmak istediğini de sözlerine ekledi.