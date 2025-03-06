Bakan Fidan, Financial Times'a konuştu: "Cin şişeden çıktı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın eylemlerine ilişkin, "Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı." görüşünü paylaşan Fidan, NATO'nun dağılması durumunda Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.

"CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI VE GERİ KOYMANIN YOLU YOK"

Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Cin şişeden çıktı ve geri koymanın yolu yok." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:



"Başkan Trump, şu anda Avrupa'dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün."