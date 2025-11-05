Bakan Fidan, Finlandiya Parlamentosunda hitapta bulundu

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Hakan Fidan, başkent Helsinki'de Finlandiya Parlamentosunda konuştu.

Fidan ayrıca, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya ziyareti sırasında mevkidaşı Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşmesinin ardından, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.