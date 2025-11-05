Bakan Fidan, Finlandiya Parlamentosunda hitapta bulundu
05.11.2025 19:45
Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşmüştü.
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Finlandiya Parlamentosunda düzenlenen etkinliğe katılarak hitapta bulundu.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Hakan Fidan, başkent Helsinki'de Finlandiya Parlamentosunda konuştu.
Fidan ayrıca, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya ziyareti sırasında mevkidaşı Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşmesinin ardından, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.