Bakan Fidan: Gazze'de ateşkesin takipçisi olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti dolayısıyla geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, "Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası meselelere dair görüş alışverişinde bulunduk. Değerli kardeşim, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde gelinen noktaya ilişkin bizlere bilgi verdi. Azerbaycan'ın haklı endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ORTAKLIĞIMIZ KADER BİRLİĞİDİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda şöyle konuştu:



"En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz. Ortaklığımız zamandan bağımsızdır, kader birliğidir. Azerbaycan'ın hep yanında durduk. Tüm gücümüzle hep birbirimizin yanında durduk. Karabağ Savaşı sırasında bu bağlamda Azerbaycan'ın yanında durduk. Bundan sonra da durmaya da devam edeceğiz. Enerji ve ulaştırma alanındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini düşünüyoruz. Kars-Nahçıvan demiryolu projesini en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış herkesin yararınadır."

"GAZZE'DE ATEŞKESTEN MEMNUNUZ"



Bakan Fidan açıklamasında, Gazze'de ilan edilen ateşkese de değinerek, "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatı da bugün gündemimizdeydi. Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız." diye konuştu.

Bakan Fidan, Filistimliler ve Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Sivillerin, çocukların, gazetecilerin ayrım gözetmeksizin katledilmesi, ne kadar insani değer varsa hepsinin yerle bir olmasına sebep oldu. Umuyoruz ki bundan sonra ateşkes devam eder. İnsani yardımların Gazze'nin her tarafında ulaştırılmasına izin verilir. 2 milyon insanın uygun koşullara dönmesi önemli. İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. İki devletli çözümü hızla hayata geçirip, normalleşmeyi sağlarız. Bazılarının istemediği iki devletli çözüm gerçekleşmediği müddetçe hem İsrail için hem de Filistin için güvenliğin tahsis edilemeyeceği açık."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının da ele alındığını belirten Bakan Fidan, "İl günden bu yana savaşın müzakereler yoluyla sona ermesi gerektiğini dile getirdik ve bu yönde çaba sarf ettik. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına yönelik tüm girişimleri destekliyoruz. Bu girişimlere iki tarafın da dahil olmasının öneminin bir kez daha altını çiziyorum. Gerekli koşullar sağlandığında daha önce yaptığımız gibi kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız." ifadelerine yer verdi.

"GÜÇLÜ AZERBAYCAN GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR"

Azerbaycan'ın Şam'daki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda destek vereceğini kaydeden Bakan Fidan, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barışa destek vermektedir. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye'dir. Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan'dır." diye konuştu.