Bakan Fidan, Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, çevrimiçi düzenlenen Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.



Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını vurgulayıp, Türkiye'nin şartsız ateşkes tesis edilmesini ve bu yöndeki çabaları desteklediğini belirtti.



Fidan, tesis edilmesi halinde ateşkesin gözlemlenmesi konusunda da Türkiye'nin üzerine düşen görevi üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.