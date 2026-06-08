Bakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü

Türkiye -Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu İstanbul'da yapılıyor. Bakan Fidan, toplantı öncesi Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.