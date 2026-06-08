Bakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü

08.06.2026 13:33

Bakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü
IHA
İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu İstanbul'da yapılıyor. Bakan Fidan, toplantı öncesi Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.