Bakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü
08.06.2026 13:33
IHA
İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu İstanbul'da yapılıyor. Bakan Fidan, toplantı öncesi Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.
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