Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal’le Doha'da görüştü

İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Hamas yöneticilerine taziyelerini iletti.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal’le Doha'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'ın başkenti Doha'da Hamas lideri İsmail Haniye için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Fidan burada Hamas yöneticilerine taziyelerini sundu.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal’e taziyelerini iletti" denildi.

Paylaşımda Fidan'ın Meşal ile görüşmesinde Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam Haniye'nin de hazır bulunduğu bildirildi.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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