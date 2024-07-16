Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü. Görüşmede Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durum ale alındı.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ilebir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede 'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durum ale alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı , Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bugün (16 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ele alındı, özellikle Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca, ateşkes müzakerelerindeki son durum görüşüldü" denildi.

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