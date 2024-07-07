Bakan Fidan, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Lammy'yi tebrik etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy'yi arayarak tebrik etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri de ele alındı. Lammy, bakan olarak ilk açıklamasında Gazze'de ateşkes istediklerini söylemişti.

Bakan Fidan, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Lammy'yi tebrik etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan görüşmede, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi.

Bakanlar ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, 5 Temmuz'da yapılan erken seçimde ezici bir genel seçim zaferine imza atarak 14 yıllık sağcı Muhafazakâr iktidara son verdi.

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan David Lammy, dün ilk yurtdışı ziyaretini yaptığı Almanya’da açıklamalarda bulundu.

“İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir konuma dönmek istiyorum" diyen Lammy, "Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı ve ben de ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağım" diye konuştu.

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