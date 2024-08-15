Bakan Fidan: Irak'la mutabakat zaptı imzalandı

Bugün düzenlenen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı öncesi iki bakan bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara'da görüştü.



Türkiye ve Irak heyetleri bugün başkentte yaptıkları kritik toplantıda güvenliği ele aldı.



Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti aracılığıyla, Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı da Dışişleri Bakanı Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'in eşbaşkanlıklarında düzenlendi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kuruluyor. Başika’da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuruluyor. Tüm bu merkezler iki ülkenin başta PKK olmak üzere terörle mücadelesinde ortak çalışmasına imkan sağlayacak.

Toplantı sonrası Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

"Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi çok kıymetli.

Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı.



Bu anlaşma tarihi önemi haizdir. Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz.



Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. ⁠Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.



1 Eylül'den itibaren vize serbestisi konusunda anlaştık.

Bölgemiz çok sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail, sivilleri acımasızca hedef alıyor. Biz Irak ile Filistin konusunda tek ses, tek yüreğiz.



Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in açıklamalarından satır başları;

Irak ve Türkiye işbirliği üst seviyeye çıktı.

Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır.



PKK artık yasaklı bir örgüt.