Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşi Hüseyin ile Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı için Türkiye'ye gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşi Hüseyin ile Ankara'da bir araya geldi

Bugün düzenlenecek Türkiye- Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı öncesi iki bakan bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara'da görüştü.

Türkiye ve Irak heyetleri bugün başkentte yapacakları kritik toplantıda güvenliği ele alacak.

Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti aracılığıyla, Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı da Dışişleri Bakanı Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'in eşbaşkanlıklarında düzenlenecek. 

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