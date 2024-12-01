Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan görüşme sırasında Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE

Bakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Bakan Fidan'ın bu görüşmelerdeki ana gündem maddesi Suriye'deki durum oldu.

