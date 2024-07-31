Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bagheri ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Dışişleri Bakanı Hakan'ın İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştüğünü ifade eden Keçeli şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile bugün (31 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin şehit edilmesinin ardından yaşanan gelişmeler ve bölgedeki durum ele alındı."