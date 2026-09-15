Bakan Fidan: İran'ın istikrarı önemli, ihtilafın çözüme kavuşturulmasını umut ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Bakü 'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye -Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiştir. Bu konudaki liderliklerinden dolayı da Cumhurbaşkanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. 108 yıl önce bugün Bakü'nün kurtarılmasında muazzam rol oynayan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Bugün çok detaylı görüşmelerde bulunduk. Gün içerisinde sayın Aliyev ile de görüştüm. Cumhurbaşkanımızın önemli belli başlı konularda nasıl düşündüğünü aktardım. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine savunmayı da ekleyerek giderek derinleşen ortaklığımız somut olarak gözükmekte.

Güney Kafkasya'nın çatışmalarla değil, barışla, ulaştırma, enerji ve ekonomik kalkınmayla anılmasını arzu ediyoruz.

“İRAN'IN İSTİKRARI ÖNEMLİ"

Komşumuz İran'la ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan'ı da çok yakından ilgilendirmekte. İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an önce diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir.

Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Krizin çözümü ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ilgili tüm taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz.

“KARADENİZ'İ ÇATIŞMANIN DIŞINDA TUTMA ÇABAMIZ SÜRÜYOR”

Çatışmalar ara vermeden devam ederken sivil kayıp ve yıkım da her geçen gün artmakta. Savaşta yaşanan tırmanma Karadeniz havzasını da ciddi şekilde etkilemekte. Krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Montrö Boğazlar sözleşmesini titizlikle sağladık ve başarılı olduk.

Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Hayatını kaybeden denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

“RUSYA-UKRAYNA MUTABAKATI İÇİN GAYRETLERİMİZİ ARTIRDIK”

Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.

Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi artırdık. Nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. En kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz."