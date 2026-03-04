Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda tepkileri iletti.

Bakan Fidan ayrıca görüşmede, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

MSB'DEN BALİSTİK FÜZE AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, mühimmat parçasının Hatay ili Dörtyol ilçesinde düştüğünü, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını aktardı.

SALI GÜNÜ MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendireceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN İRAN DEĞERLENDİRMESİ

Dün akşam TRT Haber yayına katılan Bakan Fidan , Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın ayrım yapmadan Körfez ülkelerine saldırmasının son derece yanlış bir strateji olduğunu söyledi.

Müzakereler sürseydi bir sonuç alınabileceğini belirten Fidan, "Kendimiz ile ilgili bütün senaryoları masaya yatırıyoruz, tüm kriz senaryolarını gözetiyoruz. Savaşın cephesi iki taraflı genişleyebilir. Saldırılarda sadece askeri üsler değil, enerji alt yapıları da hedefte. Savaşın yayılma riski bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN DURUMUNU ANBEAN TAKİPTEYİZ”

Bölgedeki gerilime ilişkin konuşmasında Bakan Fidan, İran'daki Türk vatandaşlarına da değindi.

Bakan Fidan, "Vatandaşlarımızın durumunu anbean takipteyiz. Körfez'deki büyükelçilerimiz teyakkuz halinde. Operasyonel yoğunluğun azalması sonucunda trafiğin açılacağını düşünüyorum." dedi.