Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

10.03.2026 13:00

Anadolu Ajansı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

NTV - Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Fidan, risk oluşturabilecek adımlardan uzak durulmalı derken Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

 

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

 

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.