Bakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dublin temasları çerçevesinde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan başkent Dublin'de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temasları çerçevesinde bugün İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya gelmişti.

