Bakan Fidan: İsrail bölgesel yayılmacılığa son vermeli

Dışişeleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistanlı mevkidaşı Maka Botchorishvili ile birlikte ortak basın toplantısında konuştu.



Bakan Fidan burada, önemli açıklamalar yaptı.



"AHISKA TÜRKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"



Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada, "Ahıska Türklerinin anavatanları Gürcistan’a geri dönüşleri konusunda gereken her türlü desteği vermeye hazırız." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Toplantıda bölgedeki önemli gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iki tarafın da olduğu girişimleri destekledik. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum.



"İSRAİL BÖLGESEL YAYILMACILIĞA SON VERMELİ"



Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli. İsrail'in eylemlerine karşı net bir duruş sergilenmelidir."



SURİYE'DE GEÇİŞ SÜRECİ MESAJI



Suriye'nin yeniden inşa sürecine de değinen Bakan Fidan, "Biz Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunduk. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz." diye konuştu.



UKRAYNA'DA BARIŞ OLACAK MI?



Ukrayna için devam eden barış müzakerelerine de değinen Bakan Fidan, "Şu anda taraflar arasında bir görüşme trafiği var. Herkes herkesle şu anda yoğun bir temas içerisinde. Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ne olacak, bu ateşkes anlaşması bir barış anlaşmasına döner mi, güvenlik garantileri ne olacak bu konuda yoğun temaslar var. Bizim de görüşmelerimiz oldu. Güzel olan şey artık herkesin bir ateşkes konusunda hemfikir olması. Türkiye'nin katkıları neler olabilir bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.