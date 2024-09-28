Bakan Fidan: İsrail Gazze'den çekilmeli

Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarının uygulanması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, esir takasının yapılması ve insani yardımların Filistinlilere ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.



Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu tür bir anlaşmaya yanaşmadığını ifade ederek, uluslararası toplumun İsrail'e gerçek bir baskı uygulamadan soykırım eylemlerinin durmayacağını belirtti. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirlerin alınmadığını vurgulayan Fidan, Konseyin İsrail'i durdurma konusunda başarısız olduğunu söyledi ve Netanyahu'nun köktendinci ortaklarının siyasi çıkarlarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini dile getirdi.