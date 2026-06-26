Bakan Fidan: İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkileri stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldıklarını ifade eden Fidan, “Söz konusu hedef doğrultusunda Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik ön görüşmeler ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. Keza savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağına dikkat çeken Fidan, "Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece ittifakın geleceği için değil aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği için de önemli. Tabi bu noktada ittifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artırılması gelmekte. Artık bu tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz. Bütün ülkeler bunu siyasi olarak kabul ettiler. Artık bundan sonra pratikte hangi adımlar atılıyor, bu kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamalar yapılıyor, onun bir envanteri tutulacak, bir muhasebesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

ABD İRAN MUTABAKATI

ABD ve İran arasındaki mutabakattan memnun olduklarını dile getiren Fidan, "Ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması son derece önemli" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kalıcı olarak tesis edilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Türkiye olarak müzakerelere katkı sağlayacaklarını belirten Bakan Fidan, "İsrail'in süreci sabote etmemesi hassas olunması" ifadelerini kullandı.