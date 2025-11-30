Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı bölgede bir numaralı tehdittir
30.11.2025 14:33
Son Güncelleme: 30.11.2025 14:54
NTV - Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da mevkidaşı Abbas Arakçi ile düzenlediği basın toplantısında, “İsrail'in yayılmacılığı, bölgede bir numaralı tehdittir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, toplantıda şunları söyledi: “İsrail'in bölgesel yayılmacılığı, bölgede bir numaralı tehdittir. Amacımız ateşkesin devam etmesi, saldırıların son bulması. Uluslararası toplumun da bu konuda elinden geleni yapması gerekiyor. "
Fidan ayrıca devam eden savaşa dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ukrayna-Rusya barışının bölgemiz için bizler için önemli olduğu kanaatindeyiz. Hayata geçmesi için başta Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Rusya-Ukrayna barışı konusunda atılan uluslararası çabaları destekliyoruz.”
Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında, Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını da dile getirdi.