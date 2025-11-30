Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı bölgede bir numaralı tehdittir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, toplantıda şunları söyledi: “İsrail'in bölgesel yayılmacılığı, bölgede bir numaralı tehdittir. Amacımız ateşkesin devam etmesi, saldırıların son bulması. Uluslararası toplumun da bu konuda elinden geleni yapması gerekiyor. "

Fidan ayrıca devam eden savaşa dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ukrayna-Rusya barışının bölgemiz için bizler için önemli olduğu kanaatindeyiz. Hayata geçmesi için başta Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Rusya-Ukrayna barışı konusunda atılan uluslararası çabaları destekliyoruz.”

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında, Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını da dile getirdi.