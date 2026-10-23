Bakan Fidan: İsrail'in ihlalleri uluslararası sisteme güveni eksiltiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı 'nın açılışında katılımcılara hitap etti.

İstanbul 'un tarihsel misyonuna değinen Fidan, kentin çok uzun zamandır diyalog ve diplomasinin merkezi kimliğini taşıdığını söyledi. Bakan Fidan, kentin üstlendiği role işaret ederek "Bölünmüşlükler arasında köprü olma vazifesini yerine getirmiştir" ifadesini kullandı.

Dünyanın küresel güvensizlikle sınandığını vurgulayan Fidan, çatışmalar nedeniyle kritik ticaret rotalarının etkilendiğini dile getirdi.

Güncel krizlerin uluslararası sistemin meşruiyetini aşındırdığını belirten Fidan, uluslararası kurumlara duyulan güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Fidan, yeryüzündeki tablonun insani boyutuna dikkat çekerek dünya nüfusunun dörtte birinin çatışma bölgelerinde yaşadığını aktardı. Bu sahalarda her 12 dakikada bir sivilin hayatını kaybettiğini belirten Bakan Fidan, yaşamını yitirenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu bildirdi.

"İSRAİL'İN İHLALLERİ GÜVENSİZLİK YARATIYOR"

Yaşanan insani trajedinin sonuçlarının Filistin'de çok net görüldüğünü dile getiren Fidan, Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in yaptıklarının cezasızlıkla karşılaştığını vurguladı.

Fidan, "İsrail kuvvetlerinin her gün ateşkesi ihlal etmesi, uluslararası sisteme olan güveni eksiltiyor ve bu konuda güvensizlik yaratıyor" değerlendirmesini yaptı.

Çatışma çözümlerinin doğasına değinen Fidan, "Her çatışma tarihe, aktörlere ve belli dinamiklere dayanıyor. Bunları çözümlemek, bu gerçekleri çok daha derin bir biçimde anlayabilmek, aynı zamanda sabır ve esneklik gerektiriyor" diye konuştu.

Türkiye 'nin Libya'daki çabalarının rıza, karşılıklı güven ve kapsayıcılık ilkelerinin nasıl zemin oluşturabileceğinin somut bir örneği olduğunu söyleyen Fidan, "Burada sonuca odaklı bir diyaloğu gerçekleştirebilmek için hem doğuda hem batıda hem de uluslararası ortak diyaloğumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Konuşmasında Mekke Anlaşması'na da işaret eden Fidan, "Mekke Savunma İttifakı ve Balkan Barış Platformu bu ilkenin uygulamada nasıl çalışabileceğini gösteriyor. Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu ve kuruluşu bölgesel sahiplik duygusuyla gerçekleşti" ifadesini kullandı.

KONFERANS İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR

İlk olarak 2012 yılında hayata geçirilen konferans serisinin dokuzuncusu, 23-24 Ekim 2026 tarihlerini kapsayacak şekilde İstanbul'da toplandı.

Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan etkinlik, çatışma çözümü ve küresel arabuluculuk sahasında önde gelen uluslararası platformlar arasında yer alıyor.

"Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" ana temasıyla düzenlenen konferans, arabuluculuğun sıcak kriz anlarında başvurulan geçici bir yöntem olmadığını, kalıcı barış tesisi adına stratejik bir yatırım kimliği taşıdığını vurgulamayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açılış konuşmasını yaptığı buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres açılış mesajları sundu.

Uluslararası örgütlerin genel sekreterleri ile yaklaşık 200 uzmanın bir araya geldiği iki günlük programda diplomasi, insani yardım ve bölgesel işbirliği başlıkları ele alınıyor.