Bakan Fidan: İstihbarat kaynaklarımız FETÖ örgütü elebaşının ölümünü doğruladı

Ankara’daki yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve birçok başlık, Ankara'daki görüşmede ele alındı.



Bu, Sibiha'nın göreve geldikten sonra Türkiye’ye ilk resmi ziyareti oldu.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, görüşme sırasında Bakan Fidan'a Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin uzun zamandır tartışılan Zafer Planı'nı sunduğunu aktardı.

Sibiha, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına yönelik Rusya'nın artan saldırılarının durdurulması için Türkiye'den destek istedi.



Ukraynalı bakan sonbaharda, bu saldırıların hâlihazırda dört ticari

gemiye hasar verdiğini belirtti.



"KARANLIK ÖRGÜTÜN LİDERİ ÖLDÜ"



Bakan Fidan, FETÖ örgütü ele başı Fetullah Gülen'in ölümünü doğruladı.

Bakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete ve gevşemeye itmeyecektir. Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur." diye konuştu.

Örgütün faaliyetleri hakkında konuşan Fidan, "Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmıştır. Bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerin, kutsal değerlerine ihanet eden birer makineye dönüşmüştür. Bu insanlar şimdi yurtdışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine, değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu ölümün onlar üzerindeki büyüyü kaldırması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecek. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler." dedi.