Bakan Fidan Kahire'de. Bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı

Türkiye -Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın dördüncüsü Kahire'de düzenlenecek.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantı da olacak. ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran Mutabakat Zaptı’nın imzalanması görüşülecek. Fidan Türkiye’nin tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini aktaracak.



Bakan Fidan toplantı öncesinde Mısır, Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı'nın katılımıyla, Kahire’de düzenlenen Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı.