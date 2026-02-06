Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

İRAN-ABD KRİZİNDE SON DURUM

ABD ile İran, uzun süredir belirsizliği süren diplomatik temaslar kapsamında Umman’da görüşmelere başladı. Tarafların, İran’ın nükleer programı başta olmak üzere kritik başlıkları ele alması bekleniyor.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Görüşmeler, ABD’nin Haziran ayında İsrail’le birlikte İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılara katılmasından bu yana iki ülke arasında yapılan ilk temas olma özelliğini taşıyor.