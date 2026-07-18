Bakan Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Katar 'a ziyarette bulunacak.

Fidan’ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde, Türkiye ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’nın hazırlıkları gözden geçirillecek.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Körfez’deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmasının önlenmesinin en acil öncelik olduğunu belirtmesi bekleniyor.

Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması da planlanıyor. Fidan, Katar’ı son olarak 11-12 Mayıs'ta ziyaret etmişti.

KATAR VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER

Türkiye ve Katar arasında 2014'te tesis edilen stratejik ortaklık, her düzeyde gerçekleşen karşılıklı temaslar ve imzalanan anlaşmalarla her alanda derinleşiyor.

Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite (YSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında 2015’ten bu yana her yıl iki ülkenin dönüşümlü ev sahipliklerinde düzenleniyor. Son YSK toplantısı 22 Ekim 2025'te Doha’da gerçekleştirilmişti. Bir sonraki toplantının bu yıl Türkiye’de düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2025'te 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İkili ticaret hacminin gelecek dönemde 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İki ülke arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe girdi.