Bakan Fidan: Kutuplaşma derinleşti, savaşın artık durması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çek mevkidaşı Jan Lipavski ile Ankara'da bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşının büyük bir güvenlik endişesine yol açtığını söyleyen Fidan, "Savaşın yayılması ve kitle imha silahları kullanılma riski mevcut. Artık durması gerekiyor. Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyacı var" dedi.

Bakan Fidan: Kutuplaşma derinleşti, savaşın artık durması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bugün heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Ukrayna savaşının büyük bir güvenlik endişesine yol açtığını söyledi.

"Bütün savaşların sona erdirilmesiyle ilgil bir vizyonumuz var" diyen Fidan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz, işgaline karşıyız. Ancak bu savaş artık daha büyük bir savaşa dönüştü" diye ekledi.

Dışişleri bakanı, küresel bölünmelerin derinleştiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Savaştan dolayı kamplaşma derinleşiyor. Rusya kendi kampını başka bir ittifak alanına yöneltti. Avrupa başka bir ittifak içinde. Yayılma riski ve kitle imha silahları kullanılma riski mevcut. Artık savaşın durması gerekiyor."

Ateşkes ve barış görüşmelerinin başlatılmasının faydalı olacağını da belirten Fidan, "Silahlar yerine diyalogla çözülmesi için siyasi ve psikolojik atmosfer oluştu. Gazze için de aynı şeyi söylüyoruz. Bölgemizde büyük bir barışa ve huzura ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"GÖÇ VEREN ÜLKELERİN DURUMUNU TARTIŞMAK GEREKİYOR

Bakan Fidan, gazetecilerin sorusu üzerine göçle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Düzensiz göç ve mülteciler konusunda biz de oldukça hassasız. Ülkemiz büyük miktarda göç alan bir ülke. Kısa sürede Avrupa Birliği'ndekinin (AB) toplamından fazlasını aldık. 

Bu konuda AB ülkeleriyle yürüyen çalışmalarımız var.

Göç gönderen ve rota olan ülkelerle de yakın istişarelerimiz ve ortak çalışmalarımız var.

Göçü önlemede tedbir almakla beraber, göç veren ülkelerin sosyoekonomik şartları nelerdir, bunu tartışmak gerekiyor."

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