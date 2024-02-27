Bakan Fidan, Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel konularda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca göç, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele başlıkları ele alındı.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun ikinci toplantısının hazırlıklarının değerlendirildiği görüşmede, teknik yardım konusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Meksika'daki çalışmaları da konuşuldu.

Öte yandan bakanlar, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Amerika'daki gelişmelerin yanı sıra MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) kapsamında işbirliğini artıracak kültür, akademi, gençlik gibi alanlarda atılabilecek adımlar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.



Fidan daha sonra Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile de bir araya geldi.