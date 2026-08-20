Bakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , bölgedeki son gelişmelere ilişkin diplomatik temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fidan, görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini açıkladı.

GAZZE BARIŞ PLANINDAKİ AKSAKLIKLAR ELE ALINDI

Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze barış planının uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkları ve bu sorunların giderilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler de gündeme geldi. Fidan, üç ülkenin Suriye'de huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DURUM MASADA

Telefon görüşmelerinin bir diğer önemli gündem maddesi Hürmüz Boğazı oldu.

Fidan, boğazdaki mevcut durumun yanı sıra ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktanın da ele alındığını bildirdi.

Türkiye , Mısır ve Suudi Arabistan'ı “bölgede barış ve refah isteyen üç kardeş ülke” olarak nitelendiren Fidan, işbirliği ve eşgüdümün her alanda güçlendirilmeye devam edeceğini belirtti.