Bakan Fidan, Mısır'da: Refah sınırına gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanında Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Refah sınır kapısını ziyaret etmesi ve Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan, Mısır’daki temasları çerçevesinde Mısır’da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdellaty, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’nin Türkiye’yi ziyareti sırasında yapılacak ilk YDSK toplantısının hazırlıklarını ele alacak, YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20’ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.

Siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak olan iki bakan enerji, sağlık, turizm, savunma sanayi alanında uzun vadeli işbirliği imkanlarını görüşecek.

