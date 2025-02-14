Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.



Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde ana gündem maddeleri Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgli son gelişmeler oldu.

