Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgli son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde ana gündem maddeleri Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgli son gelişmeler oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da uçaklar havada tur attı! Sabiha Gökçen'deki hava trafiği telsiz konuşmasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...