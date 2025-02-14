Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgli son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde ana gündem maddeleri Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgli son gelişmeler oldu.
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