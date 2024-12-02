Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın ve 4 Aralık'ta üç oturum olarak yapılacak.



Toplantının Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın katılımıyla yapılacak ilk oturumunda Ortadoğu’daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki işbirliği konuları ele alınacak.



Fidan'ın, oturumda terör unsurları başta olmak üzere Suriye’deki çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiğini, NATO’nun güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığın yayılmamasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığını ve Türkiye'nin, Suriye’de yaşanan gelişmeleri takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulaması bekleniyor.



Bakan Fidan'ın ayrıca, İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla Gazze’de yaşanan insani dram başta olarak, Türkiye’nin, İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşması bekleniyor.

Fidan'ın, Ortadoğu’daki savaşların yan etkilerine, bilhassa terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkati çekmesi ve Amman’da bir İrtibat Ofisi açılması dahil, Türkiye’nin NATO ile Ürdün arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine verdiği desteği yinelemesi öngörülüyor.



UKRAYNA KONULU OTURUM



Toplantının NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın katılması bekleniyor. Oturumda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahadaki son durum görüşülecek.



Bakan Fidan'ın oturumda, Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi, savaşın sonlandırılması için diplomasiye imkan tanınması gerektiğini vurgulaması, ayrıca AB’nin, AB üyesi olmayan müttefiklere yönelik yazılı taahhütlerine riayet etmesi gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.



Fidan’ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.



Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim'de devralan Mark Rutte’nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.