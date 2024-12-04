Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Bakan Fidan, toplantı marjında Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi. Bakanlar, toplantı sonrasında aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.
Bakan Fidan, oturum öncesi salonda bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüştü.
BAKANLAR AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları sonrası, Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğrafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, Brüksel’de tamaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakan Fidan
- Haberler
- Dünya
- Nato