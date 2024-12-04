Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Bakan Fidan, oturum öncesi salonda bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüştü.

BAKANLAR AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları sonrası, Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğrafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



Bakan Fidan, Brüksel’de tamaslarını sürdürüyor.



Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.



Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.