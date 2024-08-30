Bakan Fidan: "Netanyahu hükümeti ateşle oynuyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Slovenya’ya gitti. Lübliyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze'de "soykırım'" yaptığını belirterek, "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Fidan: "Netanyahu hükümeti ateşle oynuyor"

Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere ’nın başkenti Lübliyana’ya gitti.

Bakan Fidan ziyareti kapsamında Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü.

Fajon Fidan’ın ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İki ülke arasında dostane ilişkiler ve faaliyetler her alanda, özellikle de ticaretin sürekli büyüdüğü ekonomik alanda yoğunlaşıyor. Kültür ve eğitim alanındaki iş birliğimiz de ivme kazanıyor” ifadesini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Dışişleri Bakanı Fidan, "AB'de oluşması gereken irade sorunu var" diye konuştu.

Ukrayna'da yaşanan gelişmelere dikkat çeken Bakan Fidan, "Avrupa'nın göbeğindeki bu savaş büyük bir trajedi" dedi ve savaşın nükleer savaşa dönüşebileceğini dile getirdi.

Fidan, “Savaşın maliyeti yüksek. İlerisi için getirdiği riskleri tahmin etmek mümkün olmuyor. Büyük bedeller ödenmiş bu savaşın durdurulmasını talep etmek kadar insani, bir şey olamaz. Bunun için görüşmeleri başlatmak gerekiyor. Bu savaşın daha fazla bölgemize zarar vermesini engellemek için görüşmeler elzemdir” diye konuştu.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ ATEŞLE OYNUYOR"

Basın toplantısında Gazze'de süren İsrail saldırılarına da değinen Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de "soykırım'" yaptığını belirterek, "İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor” dedi.

"Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Gazze konusunda sessiz kalan herkes vebal altındadır" diyen Fidan, "İsrail Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda" diye konuştu.

Fidan, Türkiye gibi birkaç ülkenin ekonomik ve siyasi tavrını koyduğunu belirterek, "Daha büyük bir baskı mekanizmasının ortaya konulması gerekiyor. Nasıl ki Ukrayna topraklarının işgal edilmesine karşıysak. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşıyız” ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kayıp Narin 9 gündür aranıyor: Isırık izinden neden sonuç çıkmadı?

DÜNYA HABERLERİ

Telegram kurucusu Rusya'yı alarma geçirdi: "Askeri sırlar çalınabilir"

Telegram kurucusu Rusya'yı alarma geçirdi: "Askeri sırlar çalınabilir"

İsrail'de eski binalar sığınağa dönüştürülüyor

İsrail'de eski binalar sığınağa dönüştürülüyor

Elon Musk, 258 milyar dolarlık kripto davasını kazandı

Elon Musk, 258 milyar dolarlık kripto davasını kazandı

Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ediyor

Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ediyor

Ukrayna ordusunda ilk F-16 kaybı

Ukrayna ordusunda ilk F-16 kaybı

ABD seçimlerinde dengeler bozuldu: Harris, anketlerde zirvede

ABD seçimlerinde dengeler bozuldu: Harris, anketlerde zirvede

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...