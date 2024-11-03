Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı ortak basın toplantısında konuştu.



Bakan Fidan, "Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.



Fidan, "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız. Bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilettik." dedi.



İSRAİL'E KARŞI SİLAH AMBARGOSU



Uluslararası sistemin dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet sağlayamadığını bildiren Fidan, “Uluslararası sistem, Ortadoğu’daki insani felaketi durdurmakta başarısız olmuştur. İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım suçlarını sürdürmektedir. Bu sınırsız saldırganlık, bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni tehdit etmektedir. İsrail’e karşı zorlayıcı tedbirler alınmalıdır. Filistin davasını desteklemede ve İsrail’i durdurmada Afrika’nın önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Filistinlilerin yanında olan Afrika ülkelerine minnettarız. Dünya sisteminde önemli bir ses olan Afrika’nın, Filistin için çaba göstereceğinden eminiz.” dedi.

2008 YILINDAN BERİ STRATEJİK ORTAK

Türkiye’nin 2008 yılından bu yana Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olduğunu belirten Fidan, “Tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yapılandırılmış, sistematik ve o ülkeye özel bir yaklaşımla ikili olarak geliştirdik. Ayrıca, Afrika Birliği çerçevesinde çok taraflı ilişkilerimizi güçlendirdik. Afrika’nın istikrarına en üst düzeyde önem veriyor ve güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz.” diye konuştu.

"SUDAN ULUSLARARASI TOPLUMUN GÖZÜNDEN KAÇMAMALI"

Sudan’da devam eden çatışmalar ikinci yılını doldurmaya yaklaşırken Fidan, “Sudan’ın uluslararası toplumun dikkatinden kaçmasına izin vermemeli, acil ateşkes ve kalıcı bir çözüm için birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye, terörizmle mücadeleye tam destek vermekte, kıta genelinde istikrarı güçlendirmeyi, kapasite ve güven inşa etmeyi amaçlayan yerel ve bölgesel girişimlere desteğini sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

AFRİKA İLE TİCARET HACMİ ARTIYOR

Bakan Fidan, Türkiye'nin her yıl Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin artırıldığına dikkati çekerek, "Ticaret hacmimiz 2023 yılı sonu itibarıyla 35 milyar doları aşmıştır." diye konuştu.



Türkiye'nin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının toplamının 7 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Fidan, ayrıca Afrika-Türk halkı arasında ilişkilerin geliştirilmesine önem verildiğini vurguladı.