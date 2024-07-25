Bakan Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiştir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir" dedi.

Bakan Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiştir

Dışişleri Bakanı , Kongresi'nde konuşan Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dakikalarca ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Bakan Fidan, şunları söyledi: 

"Gazze’deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.

Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.

Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."

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