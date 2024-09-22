Bakan Fidan, New York'ta Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Fidan, New York'ta Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, ABD'nin New York kentinde BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen İİT ve Arap Birliği Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

SON 10 GÜNDE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre 10 gün içinde üçüncü kez toplanan Gazze Temas Grubu toplantısında Bakan "Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırıları konusunda uluslararası farkındalığı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası kamuoyunu bu çılgınlığı durdurmak için eldeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz" diye konuşan Fidan, BM Genel kurulu marjındaki toplantılarda ve ikili görüşmelerde Filistin'deki bıçak sırtı duruma ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanılması gerektiğini belirtti.

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