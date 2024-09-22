Bakan Fidan, New York'ta Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, ABD'nin New York kentinde BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

SON 10 GÜNDE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre 10 gün içinde üçüncü kez toplanan Gazze Temas Grubu toplantısında Bakan Hakan Fidan "Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırıları konusunda uluslararası farkındalığı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası kamuoyunu bu çılgınlığı durdurmak için eldeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz" diye konuşan Fidan, BM Genel kurulu marjındaki toplantılarda ve ikili görüşmelerde Filistin'deki bıçak sırtı duruma ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanılması gerektiğini belirtti.

