Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.

Tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ NE DURUMDA?

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak barış görüşmelerinin devam edebilmesi için İran ile ateşkesi süresiz olarak uzatacağını açıkladı.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.