Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorksi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorksi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'nın başkenti Varşova'da, Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında iki bakanının görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Daha sonra Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu da katılımıyla üç bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

Üçlü toplantıda, 9-11 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin hazırlıkları, NATO sınırlarındaki mevcut güvenlik durumu ve üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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