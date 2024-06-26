Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorksi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.



Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında iki bakanının görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Daha sonra Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu da katılımıyla üç bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Üçlü toplantıda, 9-11 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin hazırlıkları, NATO sınırlarındaki mevcut güvenlik durumu ve üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.



Toplantıda ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

