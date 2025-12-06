Bakan Fidan, Reuters'a konuştu: "SDG, Şam'a entegrasyona uyma niyeti göstermiyor"

Katar'ın başkenti Doha'da dünyanın dört bir yanından üst düzey katılımcıların yer aldığı "Doha Forum 2025" başladı. Forum’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haber ajansı Reuters muhabirine konuştu.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'de son durumu değerlendiren Bakan Fidan, SDG'nin anlaşmaya uymak yerine etrafında dolaştığını söyledi.

Ankara’nın Suriye hükümetine azınlıkları baskı altına alması için “açık çek” vermediğini belirterek, Suriye’de herkesin “güvende ve özgür hissetmesi gerektiğini” ifade etti.

Fidan ayrıca, İsrail’in Suriye’deki “istikrarsızlaştırma politikalarının”, ülkede yeniden birlik sağlama çabalarının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Bakan Fidan, Washington’ın Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yönelik 28 maddelik planının sadece bir “başlangıç noktası” olduğunu ve gelişmeye devam edeceğini söyledi.

ABD’li yetkililerin arabuluculuk teknikleri açısından “doğru yolda” olduğunu düşündüğünü belirten Fidan, tarafların müzakere masasını terk etmemesini umduğunu ifade etti.

Fidan ayrıca, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında yeni barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da yineledi.

GAZZE'DE ATEŞKES

Bakan Fidan, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ilerletmek için yönetimi Filistinli bir komiteye devretmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması gerçekçi bir hedef olmayabilir. Önce başka adımların atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de önce bir Filistin yönetimi ve polis gücü oluşturulması gerektiğini vurgulayan Fidan, önerilen polis gücünün uluslararası bir istikrar gücü tarafından destekleneceğini söyledi. Ayrıca Washington’ın, Türkiye’nin bu güce katılımı konusunda İsrail’e baskı yaptığını ekledi.

Fidan, ateşkes planının bir sonraki aşamaya geçmemesinin uluslararası toplum ve Washington için “büyük bir başarısızlık” olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu süreci kişisel olarak yönlendirdiğini kaydetti.