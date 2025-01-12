Bakan Fidan: Türkiye, Suriye için üzerine düşeni yapmaya hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudi Arabistan’a gitti. Fidan, başkent Riyad’da Arap Ligi'ni temsil eden ülkeler ile Suriye konulu toplantıya katıldı.



Toplantıda Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısırlı bakanlar yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, toplantıda Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani'nin de olmasının "dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu" ifade etti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ FESHEDİLMELİ"

Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır." şeklinde konuştu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"



Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlatan Fidan, şunları kaydetti:



"Yeni yönetimin DAEŞ'le etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK



Dışişleri Bakanı Fidan’ın Riyad temasları çerçevesinde Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile görüşmesi bekleniyor.