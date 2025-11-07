Bakan Fidan, Romanyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki bakan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Romanya arasında deniz, kara ve havayolu bağlantısı ağlarını geliştirmek için yoğun bir çalışma trafiği olduğunu belirten Fidan, "Romanya ile savunma sanayi alanında ortak üretim gerçekleştirmek niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECİ

Bakan Fidan, Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.

Bir sonraki aşamada neler yapılabileceğinin tartışılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Uluslararası ortaklarımızla bu konuları görüşüyoruz. BMGK'da sunulması planlanan karar tasarısıyla ilgili Türkiye olarak biz halihazırda 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin üyesi değiliz. Biz ancak bir grup ülkeyle beraber New York Grubu olarak bir ön beyin fırtınası yaptık. Hangi türden fırsatlar ve riskler bu muhtemel kararda bizleri bekliyor buna yönelik düşünsel çalışmamızı ortaya koyduk. Daha sonra bu çalışmayı her ülke faaliyete dönüştürdü." dedi.

Barışı daha da ileriye taşıyacak, Gazze'nin yeniden imarını mümkün kılacak bir uygulama hayata geçmesini temenni eden Bakan Fidan, konunun Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirtti.