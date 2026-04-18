Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

18.04.2026 12:45

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, devam eden 'Antalya Diplomasi Forumu' kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

 

Görüşmenin ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı" imzalandı.

