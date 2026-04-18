Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , devam eden 'Antalya Diplomasi Forumu' kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı" imzalandı.