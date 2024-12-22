Bakan Fidan, Şara ile Şam'a karşı çay içti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da yeni yönetim lideri Ahmet eş-Şara ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. Bakan Fidan ve Ahmet eş-Şara, başkent Şam’ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı’nda çay içti.



Kasyun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.