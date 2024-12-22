Bakan Fidan, Şara ile Şam'a karşı çay içti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile Kasyun Dağı’nda çay içti. İkili, Şam'ın gece manzarası karşısında bir süre sohbet etti.

Bakan Fidan, Şara ile Şam'a karşı çay içti

Dışişleri Bakanı , Şam'da yeni yönetim lideri Ahmet eş-Şara ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. Bakan Fidan ve Ahmet eş-Şara, başkent Şam’ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı’nda çay içti.

Kasyun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.

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