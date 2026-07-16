Bakan Fidan: Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti.

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkiidaşı Andriy Sibiha ile basın toplantısı düzenlendi.

Savaşın Karadeniz'e yayılmasını istemediklerini dile getiren Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'ya sağduyu çağrısında bulundu. “Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti ve ticareti güvenlik hayati derecede önemli.” diye konuşan Bakan Fidan, “Türkiye Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için öncü ve etkin çabalarını bundan sonra da sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için öncü ve etkin çabalarını bundan sonra da sürdürecektir.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ise Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu bildirdi.

“MÜZAKERE MASASINA GERİ DÖNÜLMELİ”

Fidan'ın basın açıklamasının satırbaşları şöyle:

"Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan acıların son bulması millet olarak en büyük temennimizdir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi teyit etmek istiyorum.

Son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Saldırılardan endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi, diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine yardımda bulunmaya devam edeceğiz.

“SAVAŞIN KARADENİZ'E YAYILMASINI İSTEMİYORUZ”

Savaşın Karadeniz'de taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Ukrayna ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da derinleşmekte. Türkiye Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için öncü ve etkin çabalarını bundan sonra da sürdürecektir.

Cumhurbaşkanımızın savaşın başından beri etkili bir tutumu var. Savaşın kazanını olmaz barışın da kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tehdit altında olması meselesi savaşı başka boyuta taşıyor. İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum.

“HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ”

Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti ve ticareti güvenlik hayati derecede önemli. Savaş devam ederken hem bizim hem BM'nin bir teklifi olmuştu. İki alanı buradan ayıralım ve taraflar burada belli bir taahhütte bağlı kalsınlar. Asıl amacımız savaşın tamamen durdurulması. Bu mümkün olmuyorsa birkaç tane kritik alanda savaş moratoryum ilan edilebilir. Hedefler vurulmayabilir. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır. Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de güvenlik garantileri. Türkiye, deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Planlama çalışmaları yapılmakta."