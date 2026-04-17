Bakan Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Antalya Diplomasi Forumu bu yoğun uluslararası gündemle başlıyor. Liderler, bugün başlayacak olan ntalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelmeye başladı.

Beşinci Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki teması, "Yarını Tasarlarken, Belirsizliklerle Baş Etmek" olarak belirlendi.

Bu kapsamda Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, forumun en dikkat çeken isimlerinden biri. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Şara tarafından Antalya’da kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

PAKİSTAN BASŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

İran ile ABD-İsrail arasındaki görüşmelere arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Antalya'ya gelen liderler arasında.

Şerif ve Fidan'ın bölgedeki gelişmeler ve forumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.