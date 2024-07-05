Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Azerbaycan'a gitti.

Bakan Fidan, Şuşa kentinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacaktı.

Ancak Erdoğan, A Milli Takımın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı maçı izlemek üzere Almanya'ya gideceğini, bu nedenle programını iptal ettiğini açıkladı.