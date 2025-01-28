Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları kapsamında Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile görüştü.

Bakan Fidan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin görüşlerini aktardığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar Fidan'ın ikili ticaretin artırılmasının yanı sıra 2016'da kurulan Türk Suudi işbirliği konseyinin önemine vurgu yaptığını aktardı.

Suudi Dışişleri Bakanı son olarak 14 Temmuz 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş, Fidan ise Riyad'da geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen çok taraflı Suriye toplantısına katılmıştı.