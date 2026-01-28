Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye Devlet Televizyonu'nun özel haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile PKK uzantısı SDG yöneticisi Mazlum Abdi, Şam'da bir araya geldi.

Dün sona eren görüşmeler sonrasında taraflar arasında tüm askeri operasyonların durdurulması için görüş birliği oluştu.

Anlaşmaya göre, SDF/SDG unsurları köylerinde ve mevcut konuşlanma bölgelerinde kalacak ve çeşitli çatışma eksenlerindeki tüm askeri operasyonlar durdurulacak.