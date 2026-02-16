Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü
16.02.2026 14:08
AFP
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
NTV - Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ferhan Al Suud ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.