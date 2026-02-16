Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ferhan Al Suud ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.